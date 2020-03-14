Украина эвакуирует граждан из Италии

Правительство Украины поручило министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии. Об этом сообщается на сайте Кабмина.



На внеочередном заседании в субботу Кабинет министров также обсудил процедуру вывоза украинских граждан. В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.



Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

С 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в стране на две недели полностью закроют пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.



В Украине были установлены три человека, которые заразились коронавирусом. Одна из них — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.