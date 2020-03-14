Националисты пришли под посольство РФ в Киеве: жгли файеры, порвали флаг

Представители националистических организаций и политсил, ветераны и активисты провели Марш украинского добровольца от стадиона ЦСКА к посольству России в Киеве. Об этом сообщает «Укринформ».



В мероприятии приняли цчастии более 1700 человек.



Участники акции скандировали «Слава Украине — Героям Слава, слава нации — смерть врагам, Украина — превыше всего», «Донецк — это Украина», «Луганск — это Украина», «Крым — это Украина».



Вход на территорию посольства России был огражден забором, за которым находились около 10 единиц спецтранспорта, кордон полиции, а рядом — несколько автобусов патрульной полиции.



Перед зданием посольством участники шествия зажгли файеры, спели украинский гимн и скандировали «Вон из Украины». Во время акции звучала патриотическая музыка. Также был порван российский флаг. Некоторые запускали пиротехнику в сторону российского посольства.



Симпровизированной сцены на машине выступил один из задержанных после событий во время презентации платформы Национального примирения и единства — Сергей Тамарин, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий и другие.



Правоохранители стояли по сторонам дороги вдоль пути следования участников марша, в целом обстановка была спокойной.