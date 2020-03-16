У жительницы Луганщины, которая вернулась из Италии, не обнаружили коронавирус

В Луганской области результаты теста показали, что женщина, госпитализированная 12 марта с подозрением на коронавирус, не заражена COVID-19. Как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, ранее прибывшая из Италии женщина была госпитализирована в инфекционное отделение Рубежанской центральной горбольницы.



В ЛОВГА отмечают, что всего по состоянию на 16 марта эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области не превышен (- 21,05%).



Всего в Луганской области (на подконтрольной части) за неделю ОРВИ заболело 2805 человек, из них детей до 14 лет - 1932 (68,9%). Госпитализированы 143 больных, в том числе 99 детей до 14 лет.



С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 3028 человек.

В Украине были установлены пятеро людей, которые заразились коронавирусом. Одна из них — пожилая жительница Житомирской области — скончалась.