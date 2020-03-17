«ДНР» пока не планирует закрывать границу с Россией из-за коронавируса

Группировка «ДНР» пока не собирается закрывать подконтрольный ей участок границы с Россией в качестве меры для нераспространения коронавируса.



Об этом пишет сепаратистский ресурс «Деловой Донбасс» со ссылкой на источник в «спецслужбах ДНР».



Так называемый депутат Владимир Мошкин отметил, что вопросы, связанные с границей находятся в ведении главы «ДНР» и «министерства госбезопасности». «Всякие догадки, умозаключения и фейки от одноразовых аккаунтов в соцсетях являются целенаправленными вбросами», — подчеркнул он.



14 марта «ДНР» ввела ограничения из-за коронавируса, которые, в частности, предполагают двухнедельную самоизоляцию для прибывших с подконтрольной Украине территории. Для прибывших из России никаких ограничений не предписано.



В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 на данный момент составляет 93 человека. В Украине выявлено 7 случаев заражения коронавирусом (один смертельный).

Группировки «ДНР» и «ЛНР» планируют организовать участие жителей подконтрольных им территорий, которые получили российский паспорт, в голосовании по поправкам в Конституцию России 22 апреля.