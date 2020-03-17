Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» пока не планирует закрывать границу с Россией из-за коронавируса

17 марта 2020, 13:37

«ДНР» пока не планирует закрывать границу с Россией из-за коронавируса

Группировка «ДНР» пока не собирается закрывать подконтрольный ей участок границы с Россией в качестве меры для нераспространения коронавируса.

Об этом пишет сепаратистский ресурс «Деловой Донбасс» со ссылкой на источник в «спецслужбах ДНР».

Так называемый депутат Владимир Мошкин отметил, что вопросы, связанные с границей находятся в ведении главы «ДНР» и «министерства госбезопасности». «Всякие догадки, умозаключения и фейки от одноразовых аккаунтов в соцсетях являются целенаправленными вбросами», — подчеркнул он.

14 марта «ДНР» ввела ограничения из-за коронавируса, которые, в частности, предполагают двухнедельную самоизоляцию для прибывших с подконтрольной Украине территории. Для прибывших из России никаких ограничений не предписано.

В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 на данный момент составляет 93 человека. В Украине выявлено 7 случаев заражения коронавирусом (один смертельный).

Группировки «ДНР» и «ЛНР» планируют организовать участие жителей подконтрольных им территорий, которые получили российский паспорт, в голосовании по поправкам в Конституцию России 22 апреля.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
коронавирус
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:25
«ДНР» собирается законсервировать горловский «Стирол»
14:57
«ЛНР» приостановила сбор данных пенсионеров до конца марта
13:37
«ДНР» пока не планирует закрывать границу с Россией из-за коронавируса
12:25
Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина
08:58
Боевики ограничивают работу ОБСЕ на юге Донетчины и на границе с РФ на Луганщине
16:32
Власти назвали условия пересечения КПВВ Донбасса во время карантина
15:43
«ДНР» наблюдает за двумя женщинами с подозрением на коронавирус
15:33
«ДНР» может закрыть школы и вузы из-за коронавируса
14:30
«ДНР»: Житель Снежного хранил шесть гранат
13:25
«ДНР»: 43 человека умерли от свиного гриппа с начала года
11:20
«Л-ДНР» хотят устроить голосование по поправкам в Конституцию РФ для получивших российский паспорт
10:42
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
08:31
Луганчанин нашел гранату во дворе своего дома
21:35
Консультационный орган с ОРДЛО и закрытие КПВВ из-за коронавируса. Эти и другие главные новости недели
10:53
КПВВ «Станица Луганская» не будет работать две недели из-за коронавируса
все новости
17:03
Фонд соцстрахования будет выплачивать тем, кто на обсервации половину зарплаты
16:56
В Киеве пассажиров будут пускать в общественный транспорт только в масках
16:25
«ДНР» собирается законсервировать горловский «Стирол»
15:40
В СБУ рассказали о задержании жителей Макеевки и Луганска боевиками
15:17
Отказ больниц от плановых операций на время карантина: пояснение Минздрава
14:57
«ЛНР» приостановила сбор данных пенсионеров до конца марта
14:49
УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за коронавируса
14:38
В Донецкой области 9 пациентов с подозрением на коронавирус
14:31
На Луганщине на время карантина собираются контролировать цены и наказывать за фейки в соцсетях
14:13
Путин посетит аннексированный Крым 18-19 марта
13:37
«ДНР» пока не планирует закрывать границу с Россией из-за коронавируса
13:00
Судебное заседание 23 марта по делу МН17 пройдет без публики
12:37
Метро Киева не будет работать с 23:00 17 марта до 3 апреля
12:25
Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина
12:22
ОБСЕ: С начала года от военных действий на Донбассе пострадал 21 человек
все новости
ВИДЕО
Рада приняла закон по противодействию коронавирусу. Некоторые депутаты пришли в масках
17 марта, 08:40
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
16 марта, 10:42
Новый минский формат. Что теперь? ►
14 марта, 22:25

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция