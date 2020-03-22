В Славянске ввели ограничения в связи с чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса

В Славянске Донецкой области с 23 марта закрываются рынки и вводятся ограничения на пребывание в общественных местах. Соответствущее решение принято в связи с введением в области чрезвычайной ситуации.



Общественным транспортом смогут пользоваться только работники предприятий, обеспечивающих работу критично важной инфраструктуры, учреждений охраны, органов власти, правоохранительных органов, магазинов и аптек. Перевозки будут осуществляться при предъявлении специального пропуска и документа, удостоверяющего личность.



Кроме этого, запрещено посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок, а также вводятся ограничения на число посетителей в торговых помещениях: не больше одного человека на 10 кв.м.



Ограничения будут действительны до принятия властями отдельных решений.



Аналогичные ограничения с 23 марта вводятся и на территории Краматорска.