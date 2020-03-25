На Донетчине двух депутатов подозревают в посягательстве на целостность Украины

В Донецкой области двум депутатам Мироновского поселкового совета Бахмутского района сообщено о подозрении в посягательстве на смену государственных границ Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 два депутата внесли в повестку дня сессии вопрос проведения на территории пгт. Мироновский «референдума» и лично положительно проголосовали за данное решение.



В Краматорский горсуд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.