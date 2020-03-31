По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19



В Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусов COVID-19. По-прежнему 6 случаев выявлено в Донецкой области и 2 — в Луганской.



Группировка «ДНР» заявила о первом лабораторно подтвержденном случае коронавируса на подконтрольной ей территории.



Группировка «ЛНР» приостановила почтовый обмен с Россией и отдельными районами Донецкой области. В формировании утверждают, что такие меры приняты с целью противодействия коронавирусу. «ЛНР» пока подтвердила один случай коронавируса на подконтрольной ей территории. Официальная информация о ситуации с Covid-19 в оккупированных районах отсутствует.



Лица, имеющие регистрацию или владеющие недвижимостью в Донецкой и Луганской областях смогут беспрепятственно проехать со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. В штабе операции Объединенных сил разъяснили на кого не распространяются ограничения на въезд и выезд. Так, проехать через административную границу смогут беременные женщины, те, кто направляется к месту работы, а также по гуманитарным соображениям, таким как лечение или смерть родственника.



Германия и Франция обвинили боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса. Главы МИД обеих стран Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они «очень обеспокоены» ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта.



Политика



Руководитель Офиса президент Андрей Ермак рассчитывает, что через 2 недели начнется обмен удерживаемыми лицами с «Л-ДНР».



Ермак заявил, что идея консультативного совета при Трехсторонней контактной группе будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.



Ермак также сообщил, что прекращение огня на Донбассе является главным условием проведения следующего саммита «нормандской четверки».