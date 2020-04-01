«ДНР» закрыла три «таможенных поста» на границе с ОРЛО

Группировка «ДНР» закрыла для пересечения три «таможенных поста» на границе с подконтрольной «ЛНР» территорией. Об этом сообщает «миндхододов» группировки.



С полуночи 2 апреля приостанавливается работа постов «759-й км трассы М-03», «Никишино» и «Снежное».



Пропуск будет осуществляться только через «таможенный пост» в Дебальцево «Площадка 1».



При этом в группировке пока не уточнили сроки закрытия постов.

Ранее «ДНР» объявила о выявлении второго случая коронавируса на подконтрольной ей территории по результатам теста 1 апреля. Заболевание COVID-19 нашли у ребенка жительницы ОРДО, у которой выявили коронавирус 31 марта.



По состоянию на утро 1 апреля в Украине подтверждено 669 случаев коронавируса COVID-19. 6 из них по-прежнему в Донецкой области, трое в Луганской и один — на подконтрольной «ЛНР» территории.