В Украине подтвердили 669 случаев коронавируса. Новый пациент на Луганщине

В Украине уже подтверждено 669 случаев коронавируса COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.
Из них 17 человек умерли, а 10 — выздоровели.
За сутки было зафиксировано 120 новых случаев. В частности, новый пациент с COVID-19 появился в Луганской области.
Статистика по регионам:
• Винницкая область — 49 случаев;
• Волынская область — 7 случаев;
• Днепропетровская область — 9 случаев;
• Донецкая область — 6 случаев;
• Житомирская область — 5 случаев;
• Закарпатская область — 1 случай;
• Запорожская область — 13 случаев;
• Ивано-Франковская область — 64 случая;
• Кировоградская область — 6 случаев;
• Киев — 134 случая;
• Киевская область — 57 случаев;
• Львовская область — 6 случаев;
• Луганская область — 3 случая;
• Одесская область — 12 случаев;
• Полтавская область — 2 случая;
• Ровенская область — 15 случаев;
• Сумская область — 19 случаев;
• Тернопольская область — 98 случаев;
• Харьковская область — 1 случай;
• Херсонская область — 1 случай;
• Хмельницкая область — 3 случая;
• Черновицкая область — 104 случая;
• Черкасская область — 52 случая;
• Черниговская область — 2 случая.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
30 марта первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории подтвердила группировка «ЛНР». 31 марта о пациентке с COVID-19 сообщила группировка «ДНР».