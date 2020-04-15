«ЛНР» ввела ограничения в Первомайске: строгая самоизоляция, остановка транспорта

В подконтрольном боевикам Первомайске Луганской области введен строгий режим самоизоляции и ограничена работа транспорта в связи с выявлением двух новых случаев коронавируса. Об этом пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Отмечается, что новые пациенты с COVID-19 контактировали с широким кругом лиц. В связи с этим, с 18:00 15 апреля в городе вводится строгий режим самоизоляции граждан с обязательным ношением масок.



«ЛНР» также запретила передвижение всех видов общественного транспорта: городского, пригородного, междугороднего, международного, за исключением специализированного, аварийного и транспорта по доставке пищевых продуктов.

Ранее «ЛНР» заявила о семнадцатом случае коронавируса на подконтрольной ей территории. Официальных данных о количестве людей с коронавирусом на неподконтрольных Украине территориях нет.



В группировке прогнозируют рост числа заболевших коронавирусом среди людей, которые контактировали с заразившимися.