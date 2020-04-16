Автобус «ДНР» с удерживаемыми прибыл на место обмена

Автобус с удерживаемыми группировкой «ДНР» людьми прибыл к контрольно-пропускному пункту «Горловка», где должен сегодня пройти обмен пленными с украинской стороной. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.



Автобус с удерживаемыми сопровождает «полиция» группировки.



По словам источника ДАН, процесс обмена должен начаться в 8:00.

Накануне министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников сообщил, что обмен удерживаемыми лицами может состоятся в течение двух ближайших дней перед Пасхой. Также ожидается, что обмен пройдет в двух местах, поскольку даже между двумя неподконтрольными сегодня Украине территориями Луганской и Донецкой области также есть внутренний кордон из-за коронавируса.



В Киеве заявили, что освобожденные из плена пройдут двухнедельную обсервацию в связи с эпидемией коронавируса.



Украинская сторона не называет имена и количество людей, готовящихся к обмену. Как заявляли сепаратисты, стороны готовятся к обмену «21 на 16».



Ранее «ДНР» и «ЛНР» озвучили имена людей, которых готовы передать Украине при обмене удерживаемыми лицами, а также тех, кого хотят получить взамен.



Договоренность провести обмен до Пасхи была достигнута во время переговоров Трехсторонней контактной группы.