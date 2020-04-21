ОБСЕ узнала детали гибели девушки в поселке под Горловкой при обстреле

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточняла сообщение о том, что 9 апреля 25-летняя девушка умерла от полученных осколочных ранений в поселке Широкая Балка под Горловкой (неподконтрольная украинским властям территория). Об этом говорится в свежем отчете миссии.



16 апреля команда СММ по телефону разговаривала с женихом девушки, который сообщил, что 9 апреля она ходила навестить родственников, проживающих в доме в Широкой Балке. Когда он зашел за ней, он обнаружил ее без признаков жизни на полу внутри дома окровавленную и с раной вблизи левой лопатки.



Двое родственников один из которых, как сообщалось, был ранен, сказали жениху, что они все

были вместе на улице, когда услышали взрыв и побежали в дом, чтобы укрыться. После еще одного взрыва возле дома, по их словам, внутрь дома попали осколки.



Жених умершей сказал наблюдателям, что он доставил ее в больницу № 2 Горловки, где констатировали ее смерть.



17 апреля семья погибшей предоставила СММ документы посмертного осмотра девушки, в которых было указано, что она погибла в результате осколочных ранений сердца.

О гибели девушки и ранении ее родственника ранее сообщала группировка «ДНР». Отмечалось, что обстрел велся путем сбрасывания мин с беспилотника. Украинская сторона произошедшее не комментировала.