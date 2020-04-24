В Донецкой области выявили три новых случая COVID- 19

В Донецкой области выявлено три новых случая коронавируса: два в Мариуполе и один в Бахмуте. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



В Мариуполе диагноз подтвердился у 62-летней женщины и 52-летнего мужчины, которые контактировали с пациентом с ранее подтвержденным COVID- 19.



В Бахмуте коронавирус зафиксировали у 55-летнего местного жителя. Причины его заражения устанавливаются.



«По информации медиков, состояние здоровья мариупольских пациентов удовлетворительное, состояние пациента из Бахмута — средней степени тяжести», — сообщил Кириленко.



Таким образом, на сегодня в Донецкой области имеется 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.