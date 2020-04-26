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Житель села под Докучаевском ранен в результате обстрела

26 апреля 2020, 11:56

Житель села под Докучаевском ранен в результате обстрела

Житель подконтрольного группировке «ДНР» села Сигнальное был ранен 10 апреля в результате обстрела. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.

Пострадавший 49-летний мужчина 24 апреля рассказал наблюдателям, что вечером 10 апреля он работал в саду возле своего дома, когда услышал звуки обстрела неподалеку.

«Вскоре после этого он услышал свистящий звук, увидел взрыв возле дерева в своем саду и побежал в укрытие. Через несколько минут мужчина заметил кровь на теле и рану с левой стороны спины. Он сказал, что доехал на своем велосипеде в медицинское учреждение в н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), откуда машиной скорой помощи его доставили в больницу в Докучаевске», — говорится в отчете.

Мужчина уточнил, что получил ранение левой части спины, а из его тела все еще не извлекли фрагмент осколка.

Медперсонал больницы в Докучаевске подтвердил наблюдателям о том, что 13 апреля к ним поступил мужчина из Сигнального.

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