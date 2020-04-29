Полиция начала служебное расследование из-за нападения на журналиста

По факту инцидента с участием журналиста hromadske Богдана Кутепова и полицейских в Мариинском парке Киева начато служебное расследование. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в комментарии «Интерфакс-Украина».



«Ситуация в Мариинском парке с участием журналиста и полицейских батальона тактико-оперативного действия патрульной полиции Киева будет тщательно изучена. Я однозначно осуждаю непрофессиональные и агрессивные действия полицейских», — отметил он.



Клименко добавил, что эти полицейские отстранены от работы на время проведения служебного расследования.



Все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для предоставления правовой оценки действиям полицейских, добавил начальник Нацполиции.



Вместе с тем журналисты разных редакций и правозащитники выступили с общим заявлением. Они призвали предоставить отчет относительно честного и независимого расследования этого нападения со стороны правоохранителей. Также подписанты заявления требуют «неотложной реакции» министра внутренних дел Арсена Авакова и президента Владимира Зеленского.

Сегодня утром сотрудники спецподразделения полиции ТОР напали на журналиста Богдана Кутепова, когда он вел трансляцию митинга предприниматей, которые собрались под зданием правительства.