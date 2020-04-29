Военный получил боевую травму вследствие обстрелов боевиков

Один украинский военнослужащий получил боевую травму на Донбассе в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В среду боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Верхнеторецкого, Новомихайловки, Гнутово, Павлополя, Марьинки, Новотошковского, Орехово и Новозвановки.



«Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование», — сказано в сообщении.

