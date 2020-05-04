Из-за карантина безработица в Донецкой области выросла на 69%

С начала карантина в Донецкой области более девяти тысяч человек обратились в центры занятости в связи с потерей работы. Об этом сообщила директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко.



«За полтора месяца действия карантина более 9 тысяч человек из числа тех, кто потерял работу, обратились к городским и районным центрам занятости за получением материального обеспечения и за содействием в трудоустройстве», — сказала она в ходе брифинга в Донецкой облгосадминистрации 4 мая.



Более 2,2 тысяч человек удалось трудоустроить за время карантина.



Рыбалко отметила, что в связи с карантином действует упрощенная схема получения статуса и помощи по факту безработицы.



По состоянию на 1 мая численность безработных людей в Донецкой области в сравнении с началом года выросла на 69% и составила 18200 человек. Более 61 тысячи жителей воспользовались услугами центра занятости с начала года.



15500 человек получают материальную помощь: «Это почти вдвое больше, чем в начале года», — отметила Рыбалко.



На сегодняшнем заседании Кабинет министров одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая.