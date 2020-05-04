Изменит ли пандемия Минский процесс? Подкаст ►

Пандемия изменила международную повестку: в Москве смещены акценты с празднования 9 мая, в странах Евросоюза — смещены общие процессы, в США — смещена тема выборов. Как это повлияет на ход мирных переговоров по Донбассу? Поможет ли Консультативный совет при подгруппе в Минске ускорить мирные переговоры с Россией? Как создание Консультативного совета повлияет на внутреннюю повестку в Украине? Или из-за пандемии все вопросы Донбасса ушли на второй план?



Ответы на эти вопросы журналисты Алексей Мацука и Виталий Сизов ищут в подкасте «Есть тема» с министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым и главой аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендесом.



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Остановлено движение через блок-посты, прерваны переговоры в Минске. На повестке дня в новых реалиях вопрос: что будет с мирным планом президента Владимира Зеленского по Донбассу? Ведь пандемия коронавируса осложняет работу и без того громоздкого механизма. Предложенная в офисе президента «дорожная карта» об урегулировании спровоцировала горячие дискуссии, но и обнажила «болевые точки», которые общество уже не может игнорировать, особенно с учетом длящегося уже почти 6 лет активного вооруженного конфликта. Речь идет о судьбах украинских граждан на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, обезличенных пропагандой по обе стороны линии разграничения.



16 апреля на подконтрольную украинскому правительству территорию вернулись 20 человек. А тем временем в неподконтрольных городах остаются наши люди, которым необходима помощь. Офис украинского генпрокурора говорит о более чем 160 местах несвободы, где группировки «Л-ДНР» незаконно удерживают украинцев. Согласно свидетельствам освобожденных, в подобных местах люди не имеют никаких прав, как и возможностей облегчить свое положение. Они подвергаются пыткам и унижению.



На прифронтовых территориях с начала вооруженного конфликта люди также существуют в жестких условиях. Отсутствие коммуникации, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов, отсутствие возможности обеспечить безопасность, затрудненность доступа к государственным сервисам и гуманитарным организациям, и все это на фоне войны.



Пандемия коронавируса принесла новые риски, с которыми на неподконтрольных Киеву территориях не справляются. Так называемые «Л-ДНР» перекрыли блок-посты на линии соприкосновения и заявляют, что пандемия «республик» не коснулась. И вместе с тем, скрывают реальную ситуацию по заболеваемости и смертности вследствие пандемии COVID-19, и одновременно преследуют врача, обвиняемого в заражении людей коронавирусом. А жители оккупированных городов Донецкой области, например, Енакиева сообщают о переполненных пульмонологических отделениях и одном-единственном диагнозе на всех — «свиной грипп».



Да, инсайдерская информация не имеет официального веса, зато судьбы людей — настоящие.



Очевидно, что восстановление мира - первоочередная задача сегодняшнего дня, вне зависимости от позиций участников диалога о реализации мирного плана. О чем бы не спорили дипломаты и политики, важно помнить, что речь идет о возвращении, в первую очередь, людей, а не только территории.



Остается надеяться, что диалог о восстановлении мира будет в приоритете, невзирая на влияние пандемии COVID-19 на динамику всех процессов.

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса». Каждый выпуск посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.



Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

