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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

05 мая 2020, 21:16

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 5 мая количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 12697 человек. Из них 1875 человек выздоровели, 316 — умерли. За минувшие сутки выявлено 366 новых случаев, в том числе три — в Донецкой области и один — в Луганской. Таким образом, на Донетчине число больных составляет 83 человека, в Луганской — 38.

Группировка «ДНР» заявляет о 133 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. За сутки в отдельных районах Донецкой области диагноз подтвердился у пяти человек.

Группировка «ЛНР» признает 162 случая коронавируса COVID-19 на подконтрольной ей территории. Сегодня в группировке сообщили о гибели врача-отоларинголога из Первомайска, у которого диагностировали COVID-19 15 апреля. С начала мая он находился в городской больнице Луганска № 4 на искусственной вентиляции легких. «Радио Свобода» выяснило, что по меньшей мере четверо врачей и сотрудников этой больницы получили положительные результаты теста на COVID-19. Ранее «ЛНР» закрыла поликлиническое отделение 4-й больницы Луганска «из-за увеличения количества больных и контактных лиц».

Политика

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Резников сомневается, что Россия согласится на создание консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила бывшего сотрудника «правоохранительных органов» к 12 годам тюрьмы по обвинению в «государственной измене».

Общество

В Зоринске Луганской области около 50 горняков шахты «Никанор-Новая» вечером 4 мая завершили шестидневную подземную забастовку и поднялись на поверхность. Горняки протестовали против закрытия предприятия группировкой «ЛНР» и требовали выплатить задолженность по зарплате за 20 месяцев.

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