Шахтеры «Никанор-Новой» вышли на поверхность после 6 дней забастовки. Но «ЛНР» шахту закроет

В неподконтрольном украинским властям Зоринске около 50 горняков шахты «Никанор-Новая» вечером 4 мая завершили шестидневную подземную забастовку и поднялись на поверхность. Соответствующее видео опубликовано в сообществе предприятия.



Шахтеров встретили аплодисментами, возгласами «Молодцы!» и «Спасибо!».







Горняки протестовали против закрытия предприятия группировкой «ЛНР» и требовали выплатить задолженность по зарплате за 20 месяцев.



По словам местных жителей, была достигнута договоренность о погашении задолженности до 25 мая. При этом ситуация относительно будущего шахты не изменилась: ее намерены закрыть и законсервировать.



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