Резников сомневается, что Россия согласится создать консультативный совет в ТКГ

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтегации временно оккупированных территорий Алексей Резников сомневается, что Россия согласится на создание консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.



«Консультационный совет был проговорен 11-го марта в Минске, и уже вряд ли состоится, потому что Российская Федерация поняла, что ей невыгодно его создание», — сказал он в интервью «Левому берегу».



По словам Резникова, РФ будет делать вид, что в провале идеи виноваты украинская сторона вместе с партнерами по «нормандскому формату» — Францией и Германией.



«Что, собственно, уже и происходит. Они боятся этого консультационного совета. Классика в манипуляции с их стороны: чтобы деморализовать что-то или кого-то — нужно получить похвалу от России. Когда меня спросили во время заседания политической группы о механизме согласования и консультаций, я напомнил им о консультационном совете и увидел адский ужас в глазах. Т.е., на публику они говорят, что это хорошо, а во время переговоров — уходят в сторону. Все то же и с выполнением Минских соглашений, договоренностей на Парижском саммите и т.д., и т.п.», — подчеркнул вице-премьер.

11 марта ТКГ в Минске предварительно договорилась о создании Консультативного совета.



В консультативный совет, по словам украинской стороны, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.



31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.



Группа народных депутатов от провластной фракции «Слуга народа» требовали не допустить запуска консультативного совета, видя в этом способ легализации группировок «ДНР» и «ЛНР». Схожие опасения выражали оппозиционные политики и активисты. Представители украинской власти отрицают, что консультативный совет приведет к легализации «Л-ДНР».