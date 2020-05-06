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В Донецкой области от коронавируса выздоровели трое медиков

06 мая 2020, 14:20

В Донецкой области от коронавируса выздоровели трое медиков

В Донецкой области сегодня были выписаны трое медицинских работников, которые выздоровели от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения при департаменте ДонОГА Александр Педенко во время брифинга.

«По результатам вчерашних исследований трое больных COVID-19 получили по второму негативному ПЦР-исследованию. Сегодня они уже выписаны с диагнозом "выздоровел"», — сказал он.

Выздоровели двое медработников из Бахмута, а также медсестра из Мариуполя.

Таким образом, в Донецкой области уже 17 человек, которые выздоровели от коронавируса.

На подконтрольной украинским властям части области было зафиксировано 86 подтвержденных случаев болезни. Двое пациентов умерли. 

Из общего числа заразившихся — 35 человек являются медиками. Шестеро из них уже выздоровели. Двое медработников находятся в больнице, остальные лечатся дома.

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