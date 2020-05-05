В Донецкой области выявлено два новых случая коронавируса

В Донецкой области в течение суток диагноз коронавирус подтвердился еще у двоих человек. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Положительные результаты ПЦР-исследования получили 38-летние мужчина и женщина из Мариуполя, члены семьи больного COVID-19.



«На сегодня состояние их здоровья удовлетворительное. Лечатся амбулаторно», — сообщил Кириленко.



Таким образом, на подконтрольной властям территории области подтверждено 86 случаев коронавируса: 14 пациентов выздоровели, трое скончались.

По состоянию на утро 5 мая количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 12697 человек. Из них 1875 человек выздоровели, 316 — умерли.