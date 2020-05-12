ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского

Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ 8 и 9 мая зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Камера СММ в н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка) зафиксировала 35 неопределенных боеприпасов на расстоянии ориентировочно 1–3 км к востоку и востоку-юго-востоку — по оценке, в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка)», — говорится в отчете.



Сообщается, что это же камера зафиксировала 5 неопределенных боеприпасов, пролетевших примерно в 2–5 км к юго-востоку. Наблюдатели не удалось установить, произошло на участке разведения или за его пределами.