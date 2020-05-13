Кабмин разрешил ходить в группах по 8 человек и сидеть за столами летних кафе вчетвером

Кабинет министров разрешил передвижение людей группами до восьми человек, а также увеличил до четырех допустимое количество человек за столами на летних площадках в кафе и ресторанах.



Соответсвующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.



Кроме того, Кабмин разрешил обслуживание клиентов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами.



Ранее из-за карантина разрешалось передвигаться по улицам не более двум людям вместе.

Карантин в Украине действует с 12 марта в связи с распространением коронавируса. С 11 мая в стране были ослаблены карантинные ограниения.



Минздрав намерен до конца недели представить алгоритм дальнейшего снятия карантинных ограничений.



24 апреля Кабинет министров представил план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.