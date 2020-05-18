«ДНР» приговорила донецкого врача к 13 годам колонии по обвинению в «шпионаже»

Так называемый «суд» группировки «ДНР» приговорил медработника одной из больниц Донецка к 13 годам колонии по обвинению в «шпионаже». Об этом сообщается на сайте группировки.



Утверждается, что «гражданин Ш.» фиксировал на свой мобильный телефон перемещение военных транспортных средств и размещал фото в социальной сети Twitter якобы для получения лицом, действующим в интересах СБУ.



Также мужчину обвиняют в сборе и передаче данных боевиков, которые обращались в медучреждение за медицинским обследованием.



По всей видимости, речь идет о Юрии Шаповалове — враче-невропатологе из Донецка. Также он являлся главой донецкого клуба кактусов «Ислайя». О задержании Шаповалова боевиками стало известно в марте 2018 года.