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Нардепы из Донбасса просят возобновить работу КПВВ

19 мая 2020, 15:06

Нардепы из Донбасса просят возобновить работу КПВВ

Депутаты Верховной Рады Донецкой и Луганской областей подали обращением на имя президента, премьер-министра и командование ООС по вопросу возобновления работы КПВВ на Донбассе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Муса Магомедов.

В обращении отмечается, что в открытии нуждаются те, кто работает в населенных пунктах подконтрольных Украине, но проживает на неподконтрольной территории, те, кто ожидал оперативных вмешательств, учащиеся вузов, пенсионеры, которые не могут получить пенсии и прочие.

На обнародованном нардепом обращении — 16 подписей от депутатов.

С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».

Пропуск лиц через линию соприкосновения возможен при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличии соответствующих подтверждающих документов.

Спецпредставительница действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау призвала предоставить возможность гражданским лицам пересекать временно закрытые из-за пандемии коронавируса КПВВ на линии соприкосновения по гуманитарным обстоятельствам.

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