Зеленский допустил выход Кучмы из переговоров по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма может покинуть украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе при таком желании. Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве в среду.



Зеленский отметил, что ожидает обновления российской делегации в ТКГ вслед за украинской.



«Давайте дождемся обновления состава российской делегации и потом вы (Леонид Данилович, — прим.) решите: если вы устали за столько лет вашей сложной и важной работы в Минском процессе — хорошо. Будем с уважением вас благодарить», — сказал Зеленский.



Кучма не участвовал в недавнем заседании ТКГ, так как находится на самоизоляции.



Вместе с тем, Кучма созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявлений, озвученных главами группировок «ЛНР» и «ДНР» Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным о приведении своих «войск» в боевую готовность.