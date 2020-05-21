Штаб сообщил о трех раненых украинских военных на Донбассе

Пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов. Еще один военный был ранен сегодня.



Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что украинские военные обстреляли позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов: Павлополь, Пески, Каменка, Старогнатовка, Богдановка, Красногоровка, Марьинка, Орехово, Новоолександровка, Шумы, Пивденное, Крымское.



В свою очередь отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух российских боевиков.



С начала текущих суток в районе Богдановки боевики вели огонь из стрелкового оружия. Вследствие этого обстрела один украинский воин получил ранения.