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В Фонде госимущества сообщили о возврате «Центрэнерго» под контроль государства

30 мая 2020, 15:51

В Фонде госимущества сообщили о возврате «Центрэнерго» под контроль государства

ПАО «Центрэнерго» возвращено под контроль государства, заявил руководитель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

«Мы сделали выводы после предыдущей неудачной попытки назначить нового руководителя компании и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, собрание наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя» Центрэнерго «Александра Корчинского. Все это — сегодня, буквально за 4-5 часов», — сообщил он.


29 мая Сенниченко представил нового и.о. гендиректора «Центрэнерго» Александра Корчинского. Его назначение Кабмин одобрил еще в конце февраля, однако решение блокировалось Окружным административным судом Киева.

На сайте Фонда госимущества говорится, что «Центрэнерго» за последние годы стал «центром коррупции», с 2004 года из компании вывели 100 млрд гривен, а в Едином реестре судебных решений зарегистрировано более 17 000 документов, где упоминается компания.

В состав «Центрэнерго» входят Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская ТЭС (Киевская область).

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