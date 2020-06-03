В Донецкой области произошла пятая смерть от коронавируса

В Донецкой области зафиксирована пятая смерть от коронавируса: умер 65-летний мужчина из Славянска. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Отмечается, что первые признаки острой респираторной болезни у пациента появились в конце мая, была диагностирована пневмония. Его взяли на аппарат искусственной вентиляции легких. Несмотря на лечение, состояние здоровья ухудшалось, 2 июня была констатирована смерть.



Скончавшийся — один из трех жителей Славянска, у которых коронавирус был диагностирован во вторник.



Состояние двух других больных — 50-летнего мужчины и 67-летней женщины — врачи оценивают как удовлетворительное.



Пять пациентов на Донетчине в течение прошедших суток получили второй негативный тест на наличие вируса: четверо мариупольцев и житель Покровска.



Таким образом, всего на Донетчине было выявлено 166 случаев коронавируса. Из них выздоровели 103 человека: 71 в Мариуполе, 8 в Бахмуте, по 4 — в Константиновке и Мангушском районе; по 2 — в Славянске, Краматорске и Никольском районе; по одному — в городах Белозерское, Мирноград, Дружковка, Николаевка, Торецк, Святогорск, Покровск; в Покровском, Волновахском и Константиновском районах.



58 человек продолжают лечение.

Как сообщалось, в Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса.

У украинских властей нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом на неподконтрольной части Донецкой области.



«ДНР» подтвердила 553 случая заболевания коронавирусом. Из них выписаны из больниц — 144, летальных случаев — 20.