В Славянске усиливают карантин из-за вспышки коронавируса

В Славянске Донецкой области снова усиливаются противоэпидемические меры из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



Там рассказали, что за трое суток диагноз COVID-19 подтвержден у трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо.



В связи с распространением коронавируса областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение запретить в городе работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров, а также занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования.



Ограничения вводятся на неопределенный срок.

По данным Минздрава, в Донецкой области выявлено 147 заболевших коронавирусом. По данным на вечер 1 июня, в Славянске было зафиксировано 8 заболевших.