Результатов ПЦР-тестов в Донецке ждут от четырех до восьми дней

Для получения результатов ПЦР-исследований на коронавирус в подконтрольных группировке «ДНР» учреждениях здравоохранения нужно ждать от четырех до восьми дней. Об этом рассказала главврач ЦГКБ № 1 Елена Баун, пишет DNR-live.



По ее словам, забор мазков из носа и ротоглотки для проведения исследования проводится сразу же после поступления пациента.



Однако исследования проводят только в Донецке.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области за сутки 2 июня зафиксировали одну смерть от коронавируса и выявили 27 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число инфицированных возросло до 580 человек.