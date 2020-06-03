«ДНР» заявила о новой смерти от коронавируса и 27 заболевших

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области за сутки 2 июня зафиксировали одну смерть от коронавируса и выявили 27 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил «минздрав ДНР».



Уточняется, что диагноз подтвердили у 9 медицинских работников, у мужчины, прибывшего из России, и у 2 детей, которые ранее контактировали с инфицированными родителями. Как сообщает группировка, состояние всех пациентов удовлетворительное.



От коронавируса скончался мужчина в возрасте 57 лет.



Таким образом, число инфицированных возросло до 580 человек. По информации «ДНР», от коронавирусной болезни лечатся 411 пациентов, выписаны из больниц — 148, летальных случаев — 21.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



Напомним, 1 июня группировка «ДНР» смягчила карнатин на подконтрольной ей территории Донецкой области. Также там определили 29 учреждений здравоохранения для размещения пациентов с заболеванием или подозрением на коронавирус COVID-19 и контактных с заболевшими лиц.



«ДНР» не называет точное число лабораторных исследований, проведенных в ОРДО с начала пандемии, а также количество имеющихся тестов. В конце мая сообщалось о проведении в общей сложности более трех тысяч лабораторных тестирований.



Карантинные ограничения, которые «ДНР» называет по российскому аналогу «режим повышенной готовности», были введены с 14 марта «указом» Пушилина. Позднее «указами» от 28 марта, 2 апреля, 24, 30 апреля и 13 мая были введены дополнительные меры.