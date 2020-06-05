Красный Крест отправил в Донецк более 50 тонн стройматериалов

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию более 54 тонн стройматериалов для восстановления инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



«Три грузовых автомобиля Международного комитета Красного Креста вчера, 4 июня, последовали за КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк. Более 54 тонны стройматериалов для восстановления инфраструктуры направлены жителям ВОТ», - говорится в сообщении.



Отмечается, что пограничники Донецкого отряда и во время карантина продолжают обеспечивать оформление гуманитарных грузов на выезд в ОРДЛО.