В Донецкой области выявили 23 случая коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области было выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусом: 21 в Славянске и по одному в Торецке и Мариуполе. Об этом сообщает глава областной государственной администрации Павел Кириленко.



Отмечается, что в Мариуполе коронавирус обнаружили у 60 летнего мужчины, в Торецке — у 57-летней женщины.



В Славянске диагноз подтвержден у 14 женщин и 7 мужчин. Среди инфицированных — 4 детей и 2 медработника. Всего один новый случай в Славянске связан с предварительно диагностированной пневмонией, остальные — круг контактных лиц, у которых наличие COVID-19 обнаружили ранее.



Таким образом, на Донетчине подтверждено 269 случаев болезни. Из них 130 человек выздоровели, а 6 — умерли. Остается на лечении 133 пациента.