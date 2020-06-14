«ДНР» подтвердила 6 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 833

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Все положительные результаты исследования выявлены у лиц, которые контактировали с заболевшими ранее. Пятеро из них — медицинские работники.



Как утверждают в «ДНР», состояние пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 10:00 14 июня группировка признает 833 случая коронавируса в ОРДО. Из них 586 человек выздоровели, 38 — умерли. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.



За минувшие сутки в Украине выявили 648 случаев коронавируса COVID-19.