«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка»

Боевики продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов «Марьинка» и «Станица Луганская» на Донбассе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



Там отметили, через КПВВ «Станица Луганская» на оккупированную территорию пропущено 5 граждан. Однако они были вынуждены вернуться, так как боевики группировки «ЛНР» заблокировали движение на этом направлении.



Пограничники также отмечают, что у КПВВ «Марьинка» желающих пересечь линию разграничения нет. Это пункт пропуска до сих пор не функционирует из-за того, что группировка «ДНР» блокирует все попытки людей пересечь линию разграничения.



Отмечается, что у «Марьинки» боевики уже четверо суток удерживают перед своим блокпостом двух людей, не позволяя им проехать домой. Украинские пограничники готовы обеспечить их возвращение на контролируемую территорию.



В Госпогранслужбе отметили, что в эти выходные частично был восстановлен пропуск в Станице Луганской. Так, на подконтрольную Украине территорию последовало 165 граждан, среди которых 36 абитуриентов, а 136 граждан отправились в обратном направлении, при этом 4 из них боевики не пропустили.

10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: с 11:00 до 14:00 открыты КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области.



Формат открытия КПВВ будет обсуждаться на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 15 июня.