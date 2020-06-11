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Заседание ТКГ продолжат 15 июня. Ожидается обсуждение открытия КПВВ

11 июня 2020, 07:15

Заседание ТКГ продолжат 15 июня. Ожидается обсуждение открытия КПВВ

В работе Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), заседание которой проходило 10 июня в формате видеоконференции, объявлен технический перерыв до понедельника, 15 июня. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Из сообщаения следует, что окончательное решение по формату работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения Донбасса принято не было. При этом отмечается, что «в очередной раз была подтверждена готовность Украины открыть два новых КПВВ из гуманитарных соображений».

Также указано, что в рамках гуманитарной подгруппы, заседание которой состоялось 9 июня, обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивному режиме.

Напомним, что 10 июня украинская сторона частично открыла КППВ «Марьинка» и «Станица Луганская», однако группировки «ДНР» и «ЛНР» отказались пропускать людей.

Как заявляет «МИД ДНР», во время заседания ТКГ украинская сторона согласилась начать обсуждение организации гуманитарных коридоров через КПВВ на линии соприкосновения, которые были закрыты в конце марта с целью предупреждения распространения коронавируса. По словам члена «ДНР» Натальи Никоноровой, в Донецке рассчитывали согласовать даты организации гуманитарных коридоров, но именно на обсуждении этой темы видеовстреча была прервана и вопрос не удалось довести до конца.

Ожидается, что обсуждение открытия КПВВ и формата их работы будет продолжено в понедельник.

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