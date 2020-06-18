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ГБР повторно вызывает Януковича на допрос

18 июня 2020, 18:56

ГБР повторно вызывает Януковича на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) повторно вызывает на допрос беглого экс-президента Виктора Януковича, который запланирован на 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ведомство обязывает Януковича прийти к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ГБР О.Бересту для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий.

Его хотят допросить в рамках расследования в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимир Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Янукович не явился на допросы в ГБР 30 апреля и 13 мая.

В рамках этого производства ГБР вызвало на допрос бывших министров обороны Павла Лебедева (2012) и Дмитрия Саламатина (2012 — 2014). 

25 февраля 2019 года стало известно о задержании Заманы. Тогда генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что глава Генштаба времен Виктора Януковича «сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе — зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел до эскадрильи».

24 мая 2019 года Апелляционный суд Киева в нарушение Уголовно-процессуального кодекса отпустил Заману.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по обвинению в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.

В феврале 2014 года Янукович сбежал в Россию, где находится до сих пор.

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