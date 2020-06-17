ГБР вызвало на допрос министров обороны времен Януковича

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает на допрос бывших министров обороны Павла Лебедева (2012) и Дмитрия Саламатина (2012 — 2014). Сообщения о вызове опубликованы на сайте ведомства.



Допрос обоих экс-чиновников запланирован на 19 июня у следователя второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления ГБР О.Береста.



Саламатин вызывается на 15:00, Лебедев — на 16:00, для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий.



Следствие хочет допросить Саламатина и Лебедева в рамках уголовного производства № 62019000000000046. Данное дело возбуждено в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Замана, которого подозревают в государственной измене. На допрос по этому делу вызывался также беглый экс-президент Виктор Янукович.



Саламатин был министром обороны Украины с 8 февраля 2012 по 24 декабря 2012, Лебедев — с 2012 по 27 февраля 2014 года.

25 февраля 2019 года стало известно о задержании Заманы.



Тогда генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что глава Генштаба времен Виктора Януковича «сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе — зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел до эскадрильи».



24 мая 2019 года Апелляционный суд Киева в нарушение Уголовно-процессуального кодекса отпустил Заману.