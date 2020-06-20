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На Луганщине зафиксировали новый случай коронавируса

20 июня 2020, 14:18

На Луганщине зафиксировали новый случай коронавируса

В Луганской области подтвердили новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

О том, у кого обнаружили заболевание, при каких обстоятельствах и где именно, не уточнили.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом на подконтрольной территории Луганской области достигло 72. Из них 50 пациентов выздоровели, а 22 находятся на лечении: 4 — на стационаре: 1 в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 1 в КНП «Беловодская центральная районная больница», 2 в КНП «Рубежанская центральная городская больница»; 18 лечатся амбулаторно.

По состоянию на 19 июня «ЛНР» выявила 469 случаев заболевания коронавирусом. Из них 420 человек выздоровели, а 11 человек — умерли.

В Украине выявили 35 825 случай коронавируса COVID-19. Из них 16 406 человек выздоровели, а 994 умерли.

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