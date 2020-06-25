В МВД решили увеличить штраф за «оскорбление полицейских»

В Министерстве внутренних дел решили ужесточить наказание за «оскорбление» сотрудников правоохранительных органов. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.



По его словам, разработать соответствующий законопроект было решено после суда над Сергеем Стерненко.



«В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно. Далее, относительно использования газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции», — заявил Геращенко.



Он отметил, что сейчас в статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и тому подобное, а МВД хочет внести в этот перечень и газовые баллончики.