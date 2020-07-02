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ООН призвало все стороны на Донбассе принять меры по открытию КПВВ

02 июля 2020, 08:56

ООН призвало все стороны на Донбассе принять меры по открытию КПВВ

Организация объединенных наций (ООН) призывает все стороны конфликта на Донбассе принять меры по открытию всех КПВВ на линии соприкосновения. Об этом заявила координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани во время онлайн-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы должны думать о людях и должны делать все, чтобы избегать ночных очередей на пунктах и скоплений во время активизации боевых действий на линии фронта. Кроме того, что люди рискуют жизнью в таких условиях, такая процедура пересечения является особенно опасной в условиях пандемии, поскольку невозможно обеспечить социальную дистанцию, санитарно-гигиенические средства или индивидуальную защиту», — сказала она.

Лубрани отметила, что кризис, связанный с пандемией Covid-19 и ограничения для прекращения распространения вируса, усложнили положение уязвимых категорий населения, пострадавшего от конфликта.

«Закрытие линии разграничения 21 марта оставило, по крайней мере, 300 тысяч человек пожилого возраста без пенсий, более 160 тысяч людей не смогли воспользоваться наличными деньгами, тысячи семей были разделены и не могли получить жизненно важные услуги», — подчеркнула она.

C 28 июня «ДНР» запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд с нее, сославшись на рост заболеваемости коронавирусом в Украине. 

В группировке заявили, что прорабатывают альтернативные механизмы пересечения линии соприкосновения между подконтрольной ей территорией (ОРДО) и подконтрольной Украине территорией Донецкой области.

На данный момент на Донбассе пропуск осуществляется только через КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области.

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