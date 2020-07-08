Пожар на Луганщине: полиция рассматривает три версии возгорания, огонь локализован

Правоохранители рассматривают три основных версии возникновения лесных пожаров в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Одной из версий является влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий. Вторая версия: неосторожное обращение с огнем. Третье версией в полиции указали умышленный поджог.



«Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз», — отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.



По факту было начато уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.



Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за ночь огонь был локализован. «Сегодня ветер утих, остается на данный момент три относительно не больших очага, которые локализованы. Продолжается борьба с огнем», — сказал он во время заседания правительства днем.

Лесной пожар начался в Новоайдарском районе 6 июля. Вчера огонь распространился из-за порывов ветра. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет около 5 тысяч гектаров.



В результате пожара погибли по меньшей мере пять местных жителей. Еще один человек умер в больнице. Огнем повреждено и уничтожено более сотни жилых домов. Пострадавшим семьям будут выплачены компенсации.