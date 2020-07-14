Резников отреагировал на слова представителя России о «еще двух государствах» в Украине

Россия не выдвигала ультиматумов по закреплению «особого статуса» отдельных районов Донбасса в Конституции Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Укринформ».



«Никаких ультиматумов со стороны России я лично не слышал ... Этот фейк придуман не знаю кем, но когда мы летели в Берлин, никаких ультиматумов мы не слышали и не видели письменно, никак. И я думаю, что это могут засвидетельствовать наши партнеры, политические советники стран нормандского формата», — сказал он.



Резников отметил, что иронически отнесся к заявлению представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, который во время заседания ТКГ 8 июля сказал, что «на сегодня в Украине создано еще два государства».



«Это просто такой трюк, связанный с тем, что господин Грызлов на заседании ТКГ сделал довольно странное заявление», — сказал Резников.



Он добавил, что украинская сторона написала официальный запрос Грызлову с требованием «разъяснить или опровергнуть, нарушает ли он идею территориальной целостности и суверенитета Украины, поскольку ни в каких сделках и договоренностях других образований, кроме государства Украина, не существует».

3 июля в Берлин с рабочими визитами прибыли украинская и российская делегации для участия в переговорах политсоветников «нормандского формата». С украинской стороны присутствовали вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



РФ на переговорах в Берлине потребовала от Украины скорейшего закрепления в Конституции правового статуса Донбасса, сообщает Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации.



17 июня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Офис президента подготовил изменения в законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированного Донбасса с имплементированной в него «формулы Штайнмайера». По словам Ермака, законопроект обсуждают с переселенцами, которых недавно ввели в переговорные группы минского процесса.