Рада легализовала игорный бизнес

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов.

Документ предусматривает введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии. Казино могут размещаться только в пятизвездочных отелях. Залы игровых автоматов — в трех-, четырех-, пятизвездочных гостиницах. Возраст игроков не должен быть менее 21 года.



Закон запрещает российским юрлицам владеть игорным бизнесом на территории Украины.