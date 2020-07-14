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Рада легализовала игорный бизнес

14 июля 2020, 11:21

Рада легализовала игорный бизнес

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов.

Документ предусматривает введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии. Казино могут размещаться только в пятизвездочных отелях. Залы игровых автоматов — в трех-, четырех-, пятизвездочных гостиницах. Возраст игроков не должен быть менее 21 года.

Закон запрещает российским юрлицам владеть игорным бизнесом на территории Украины.

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