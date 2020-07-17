Зеленский: Суд по делу MH17 обещает стать одним из самых больших за последние десятилетия

Суд по делу о катастрофе самолета рейса MH17 над Донбассом обещает стать одним из самых крупнейших за последние десятилетия. Такое мнение выразил президент Владимир Зеленский в шестую годовщину трагедии, в которой погибли 298 человек.



«С начала расследования этой трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде», — подчеркнул Зеленский.



Он напомнил, что 9 марта в Нидерландах начался уголовный процесс против вероятных виновников катастрофы. «Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительная международное внимание», — заявил президент.



В свою очередь в министерстве иностранных дел подчеркнули, что Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса.



Указано, что Киев принимает меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения России к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.



В МИД назвали важным шагом в этой связи также обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения этого государства к ответственности с учетом его роли в крушении МH17.



«Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюции Совета безопасности ООН 2166, и сотрудничать со следствием», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.