«ДНР» допустила отмену дистанционного обучения с 1 сентября

Группировка «ДНР» может отменить обязательное дистанционное обучение, введенное в учебных заведениях в связи с COVID-19, c 1 сентября при сохранении текущей ситуации по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.



«Осталось не так уж много времени до 1 сентября, если ситуация [с коронавирусной инфекцией] будет развиваться ровно таким образом как сейчас, то нет никаких препятствий чтобы мы отправили детей в школу. Очное обучение для нас крайне важно. Если не будет никаких экстренных ситуаций, а судя по информации наших специалистов, ничего не должно и быть», — цитирует Пушилин сепаратистский ресурс ДАН.



На подконтрольной «ДНР» территории образовательные учреждения были переведены на дистанционную форму обучения с 19 марта из-за угрозы распространения коронавируса.