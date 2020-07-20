Bloomberg: В РФ испытывали вакцину от COVID-19 на политиках и магнатах

Российские миллиардеры и правительственные чиновники еще в апреле получили экспериментальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией.



По информации агентства, вакцину испытали уже на около 40 российских военных.



Один из чиновников, принявший вакцину, сказал изданию на условиях анонимности, что у него не было побочных эффектов. Другие участники сообщили о повышении температуры и боли в мышцах после получения вакцины.



Журналисты не получили ответа от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос о том, получал ли вакцину Владимир Путин или работники его администрации.



Отмечается, что вакцина прошла уже 2 этапа испытаний, третий начнется 3 августа, а продажи ожидаются в сентябре.



Bloomberg пишет, что программа, по которой магнаты и политики в РФ добровольно приняли экспериментальную вакцину является законной, но сохраняется в тайне. По словам исследователя, знакомого с ситуацией, было привлечено несколько сотен человек.



Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, а ее разработку профинансировал Российский фонд прямых инвестиций.